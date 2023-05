Forfattere bag store ungdomshit scorer kassen på bibliotekspenge

Årets bibliotekspenge, som løber op i 195 millioner kroner, fordeles mellem 10.378 personer, hvis værker kan lånes på landets biblioteker.

I toppen ligger forfattere til kendte børne- og ungdomsbøger. Det er Bjarne Reuter, Josefine Ottesen, Kim Fupz Aakeson, Kenneth Bøgh Andersen og Dennis Jürgensen.

Det fremgår onsdag af en oversigt fra Slots- og Kulturstyrelsen.

De fem har ligget i top-10 de seneste mange år.

Bjarne Reuter, som især er kendt for børnebøgerne "Busters verden" og "Zappa", scorer 718.506 kroner i bibliotekspenge. Af dem er 632.501 kroner for fysiske bøger. Resten er for elektroniske titler.

Han har toppet listen hvert år siden 1999, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen ligger inde med optegnelser tilbage til 1992.

De fire andre får mellem 686.000 og 696.000 kroner.

Josefine Ottesen er især kendt for serien "Historien om Mira", mens Kenneth Bøgh Andersen blandt andet har skrevet bøgerne om "Den Store Djævlekrig".

Kim Fupz Aakeson er især kendt for sine populære børnebøger og også filmmanuskripter, mens Dennis Jürgensen har udgivet et utal af børne- og ungdomsromaner, herunder "Kadavermarch"-bøgerne og "Freddy"-serien.

Gennemsnittet for udbetalingerne er dog meget lavere. Det ligger ifølge Slots- og Kulturstyrelsen på 18.857 kroner.

Ud af de 10.378 forfattere får 5958 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger. Det er 383 flere personer end sidste år, skriver styrelsen.

Ser man nærmere på fordelingen af bibliotekspenge mellem de fysiske og de digitale bøger, udbetales der i gennemsnit 16.256 kroner for fysiske bøger og 2602 kroner for digitale bøger.

I 2018 var Danmark det første land i verden til at udbetale bibliotekspenge for netlydbøger. Danmark var desuden nummer to efter Canada til at udbetale bibliotekspenge for e-bøger.

Pengene kommer fra finansloven. Derfor har forfattere, illustratorer og andre, hvis værker er tilgængelige på bibliotekerne, måtte væbne sig med tålmodighed i år.

Finansloven har nemlig været forsinket på grund af folketingsvalget i november.

På finansloven for 2023 er der afsat over 195 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger. Af dem går 13,8 procent til e-bøger og netlydbøger.

Den såkaldte biblioteksafgift, også kaldet bibliotekspenge, er en kulturstøtteordning, som i Danmark går helt tilbage til 1946.

/ritzau/