Børns Vilkår: Børn skal selv lave regler til sidste skoledag

Skoler skal så tidligt som muligt inddrage elever i regler og adfærd til 9. klasseelevers sidste skoledag.

Det anbefaler direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl efter flere historier om fund af farlige genstande i karameller på sidste skoledag.

Der har imidlertid været sidste skoledage, der er gået over gevind i al den tid, han kan huske.

Men at flere børn og unge forsvinder ned i skærmen og i en anden virkelighed kan øge alvoren i den tankeløshed, der kan opstå sidste skoledag, siger Rasmus Kjeldahl.

- Man kan miste den empati, der er, og glemme at tænke sine handlinger igennem. Hvad sker der egentlig, hvis et barn får et glasskår i munden og synker det, siger han.

Derfor er der endnu større grund til at inddrage eleverne omkring den dag, der skal være fejringen af ti års skolegang, vurderer han.

Onsdag og torsdag har flere medier kunne beskrive, hvordan skoler rundt i landet har fundet farlige genstande gemt i karameller.

Karamellerne bliver kastet ud på 9. klasseelevers sidste skoledag til de yngre elever.

Der er blevet fundet alt fra knappenåle til glasskår, og politiet har fået flere henvendelser.

- Det ville være en meget trist løsning, hvis man bare forbyder sidste skoledag og fejring, siger Rasmus Kjeldahl.

- Det er en ting, som børn og unge skal lære at være en del af og bidrage til på en god og festlig måde.

Han anbefaler, at man fra skolernes side inddrager eleverne på et tidligt tidspunkt om, hvad det er for en fejring, man vil have.

Heriblandt hvilke ordensregler, der skal være.

- Hvis man har en ordentlig inddragelse om det, reducerer man risikoen for, at nogen går over gevind, for så forbryder de sig mod deres egne regler, siger Børns Vilkårs direktør.

Selvom Rasmus Kjeldahl påpeger, at det ikke er nyt, at sidste skoledag går over stregen, er det forskellige måder, det kan ske på fra gang til gang.

Det handler også om, hvilken inspiration der har været, mener han.

- Der kan man hurtigt få spredt noget gennem sociale medier.