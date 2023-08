Børsen får bøde på 325.000 kroner for coronasvindel

Dagbladet Børsen har accepteret en bøde på 325.000 kroner for svindel med coronahjælpepakke, som National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, har givet avisen.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

Advokaturchef hos NSK Niels Kjærsgaard siger i pressemeddelelsen, at sagen handler om grænserne for, "hvad en virksomhed aktivt må foretage sig med den ene hånd for at påvirke sine indtægter negativt", samtidig med at den beder om coronastøtte.

- Børsen har overtrådt denne grænse, og det er baggrunden for straffesagen og bødeforelægget på 325.000 kroner, siger han.

Der er fortsat ikke afgørelse af spørgsmålet om eventuel tiltale mod de tidligere ledende medarbejdere, der medvirkede til svindlen.

I forbindelse med, at Slots- og Kulturstyrelsen i 2021 anmeldte Dagbladet Børsen for mulig svindel med coronahjælpepakke, blev tre medarbejdere i annonceafdelingen og den tidligere kommercielle direktør fyret.

I en pressemeddelelse undskylder Børsens chefredaktør og administrerende direktør, Bjarne Corydon:

- Jeg vil gerne endnu engang på Børsens vegne beklage sagen. Vi har fra starten gjort alt, hvad vi kunne, for at rette op på de fejl, der er blevet begået hos os og for at få sagen korrekt udredt.

- Vi bemærker, at den nu afsluttes med en konklusion, der i praksis svarer til det resultat, som Plesner nåede frem til i sin undersøgelse, siger han.

På baggrund af en henvendelse til avisens whistleblower-ordning undersøgte advokatfirmaet Plesner sagen for Børsen. I undersøgelsen fandt Plesner frem til, at avisen havde modtaget 126.655 kroner i uberettiget støtte. Politiets undersøgelse er kommet frem til, at det drejede sig om 163.072 kroner i uberettiget støtte.

Bøden er ifølge reglerne to gange det beløb, avisen ulovligt fik i støtte.

