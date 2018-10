Bogforums Debutantpris går til 56-årig økonom med stærk familiehistorie

”Som læser er man overordentlig glad for, at Anita Furu har meldt sin ankomst som forfatter,” lød det fra dommerkomiteen, da Anita Furu fredag modtog Bogforums Debutantpris for romanen ”Mit halve liv”

Det er efterhånden en tradition, at Bogforum åbner fredag formiddag med at invitere en ny forfatter ind i det fine selskab af modtagere af Bogforums Debutantpris. Og i år går prisen til den 56-årige debutant Anita Furu:

”Som læser er man overordentlig glad for, at Anita Furu har meldt sin ankomst som forfatter,” skriver dommerkomiteen i begrundelsen for, at Anita Furu fra i dag kan kalde sig modtager af Bogforums Debutantpris 2018.

”Med usigelig sikker hånd maler Anita Furu i romanen ’Mit halve liv’ et portræt frem af et menneske, der formes af historiske betingelser, men som med indadvendt beslutsomhed bliver sin egen,” lød det også. Romanen er ifølge dommerkomiteen ”først og fremmest en smuk, klog og nuanceret skildring af en pige- og kvindeskikkelse, igennem hvis bevidsthed læseren oplever verden. Det er en roman, der ikke bare åbner for en historisk erfaring, men en menneskelig erfaring; som mestrer det, som kun god litteratur kan: at få læseren til at føle et dybt skæbnefællesskab med et andet menneske, hvis livsbetingelser kan være så langt fra ens egne.”

Den vurdering deler Kristeligt Dagblads anmelder Lars Handesten, der sidste år tildelte debutromanen fem stjerner og meget stor ros med på vejen: