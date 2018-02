Boghandlere giver De Gyldne Laurbær til Jesper Wung-Sung

Forfatteren Jesper Wung-Sung er årets modtager af litteraturprisen De Gyldne Laurbær.

Det er forfatteren Jesper Wung-Sung, som torsdag eftermiddag har fået overrakt litteraturprisen De Gyldne Laurbær.

Modtageren af æresprisen bliver udvalgt af de danske boghandlere. I år gik en tredjedel af stemmerne til Jesper Wung-Sung, som senest har udgivet romanen "En anden gren" på forlaget Rosinante.

Det var netop i Rosinantes lokaler, at Jesper Wung-Sung traditionen tro blev overrasket med blomster og champagne af Foreningen De Gyldne Laurbær.

Det er foreningen, der uddeler prisen, som består af en forgyldt laurbærkrans og et diplom.

Der blev i år stemt på 48 forskellige forfattere. Ud over den store stemmesluger Jesper Wung-Sung gik mange stemmer til Sara Omar, Naja Marie Aidt, Kaspar Colling og Sissel-Jo Gazan.

Jesper Wung-Sung er fjerde generation af dansk-kinesisk afstamning. Hans oldefar kom til Danmark fra Kina for at deltage i Tivolis etnografiske udstilling i 1902.

Og det er netop Jesper Wung-Sungs kinesiske oldefar og hans danske kærlighed Ingeborg, som er omdrejningspunktet i romanen "En anden gren".

Både Berlingske, Politiken, Børsen, Fyens Stiftstidende og Ekstra Bladet har givet romanen fem ud af seks stjerner eller hjerter.

Anmelderne bruger ord som indfølt, hjertegribende og fascinerende til at beskrive bogen.

Jesper Wung-Sung debuterede i 1998 med novellesamlingen "To ryk og en aflevering". For den vandt han Bogforums debutantpris. "To ryk og en aflevering" blev i 2002 lavet til en film af samme navn.

Sidste år var det Merete Pryds Helle, som modtog De Gyldne Laurbær.

/ritzau/