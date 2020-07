Boghandlerne står stærkt trods digital konkurrence

Som alle kulturindustrier undergår også bogbranchen en digitalisering i disse år. Det kan virke som en dødsdom for den fysiske boghandel, der dog stadig er danskernes foretrukne kilde til bøger. Branchechef tror på en lys fremtid, hvis boghandlerne tør være alt det, internethandlen ikke er

Et rum fyldt med den distinkte lugt af nye bøger. Følelsen af siderne på fingerspidserne, når man bladrer igennem dem. Bogens tyngde i ens hænder, mens man overvejer, om det er den, der skal med hjem til bogreolen. En butik med ansatte med et litterært overblik, som man kan spørge til råds om anbefalinger eller inspiration.

Ovenstående er stadig det miljø, der trækker mest i danskerne, når der skal anskaffes nyt læsestof. Den fysiske boghandel leverede i 2019 50 procent af danskernes seneste bogindkøb, mens de resterende bøger blev købt i supermarkeder, bogklubber, på internettet og via andre digitale tjenester. Det viser den seneste rapport fra Bogpanelet, som er nedsat af Kulturministeriet.

Kigger man på de fysiske boghandleres markedsandel, står de samlet set for omtrent en tredjedel af omsætningen i den danske bogbranche. Denne position i feltet har de fysiske boghandlere formået at fastholde på trods af den stigende digitalisering, der også kommer rullende i bogbranchen.

Niels Trangbæk, der har drevet boghandel i Rønde på Djursland i 40 år, har endda oplevet fremgang på det seneste – og det på trods af coronakrisen.

”Fra den 1. januar til den 30. juni 2020 har vi haft en fremgang på bogsalget på 10 procent i forhold til året før. Og i juni alene registrerede vi en omsætningsfremgang på 30 procent på bøgerne. Sådan et tal har vi ikke oplevet i mange, mange år,” siger han og peger på coronanedlukningen, der gav mange mere tid til at læse, og den pandemipåvirkede sommerferie, hvor mange er blevet hjemme, som mulig forklaring på successen.

Under coronakrisen er der også sket en stigning i brugen af e-bøger og lydbøger. Og selvom danske boghandlere generelt står solidt, er det da heller ikke sådan, at den digitale udvikling de senere år slet ikke har haft nogen betydning for danskernes bogkøbsvaner.

Fra 2010 til 2019 er andelen, der køber deres bøger online, steget med knap 10 procentpoint, så de digitale køb nu udgør 23,3 procent af danskernes seneste bogkøb. Men på trods af de nye muligheder, der er fulgt med digitaliseringen af bogbranchen, såsom både national og international internethandel, bog-streamingstjenester som Mofibo eller lån af e-bøger, så har digitaliseringen endnu ikke tromlet over bogbranchen med samme kraft, som man eksempelvis har set i musikkens verden. Her er streamingtjenesterne en altdominerende faktor i danskernes musikvaner et lille årti efter den første lancering.

Forklaringen er ifølge Bo Dybkær, direktør i Boghandlerforeningen, det trumfkort, som boghandlerne har hylderne fulde af.

”Den trykte bog kan noget særligt, som de andre medier ikke kan. Der er en del undersøgelser, der viser, at man får en dybere forståelse for det læste, når man læser på papir. Samtidig får man bare et andet forhold til litteraturen, når man står med den i hånden,” mener Bo Dybkær.

Fysiske bøger kan man også få sendt lige til dørtrinnet ved hjælp af få klik på computeren og et dankort, men Bo Dybkær mener, at mange føler, at boghandlen via kvalificeret hjælp og vejledning tilbyder en anden oplevelse. Det er et sted, mange vælger til, selvom andre metoder er mindre tidskrævende.

”Vi lavede sidste år en undersøgelse, hvor mange anførte, at boghandlen var noget, de fandt vigtigt at bibeholde i lokalmiljøet. Og som de derfor også lagde flere ressourcer i, end de behøvede,” fortæller han.

På trods af danskernes gode intentioner er der dog endnu ikke sat en stopper for det langvarige fald i antallet af boghandlere, der har stået på siden 1965. Dengang toppede antallet med 665 boghandlere fordelt over hele landet. I 2019 var der 319. Og under coronanedlukningen gik Arnold Busck konkurs, så kæden måtte lukke sine 29 butikker.

Bo Dybkær medgiver, at den nedadgående kurve ikke kan blive ved, for så vil der snart ikke være nogen boghandler tilbage. Men branchedirektøren har en fornemmelse af, at den nærmer sig et stabilt leje og hæfter sig ved, at 18 af Arnold Buscks 29 nedlagte butikker indtil videre er blevet overtaget af andre.

De fysiske boghandleres popularitet er da heller ikke til at tage fejl af, mener professor ved Syddansk Universitet og formand for Bogpanelet Anne-Marie Mai, som henviser til resultaterne i Bogpanelets rapport fra 2019.

”Vores tal viser jo, at folk godt kan lide boghandlerne, som de er. Jeg tror, folk godt kan lide stemningen, den fysiske betjening og gode behandling. For læsere er det særlige steder. Vi så også ved lukningen af Arnold Busck, at der var mange, der var klar til at støtte op,” siger hun.

Hun fortæller videre, at det i hendes optik er misforstået, hvis man sætter digitaliseringen af bogbranchen og den fysiske boghandler op som modsætninger i et nulsumsspil. I hendes optik kan de tilbyde forskellige ting. Nogle digitale muligheder er eksempelvis skræddersyet til moderne behov.

”Vores undersøgelser har vist, at folk virkelig er blevet glade for lydbøger. Der bliver solgt og udlånt flere og flere. Det har vist sig at være et medie, som mange føler passer godt til, når de er på farten. Men jeg tror ikke, at man skal anse lydbogens succes som en trussel mod den fysiske bog. Den kan noget andet,” siger Anne-Marie Mai.