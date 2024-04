Bogprojekt for børn i Australien hædres med svensk litteraturpris

En australsk organisation, der arbejder for at give børn af Australiens oprindelige folk adgang til god litteratur, har tirsdag modtaget børnelitteraturprisen Alma-prisen.

Det skriver den svenske organisation bag prisen, Astrid Lindgren Memorial Award, på sin hjemmeside.

Prisen uddeles hvert år og kaldes også "børnelitteraturens Nobel-pris".

Den går i år til Indigenous Literacy Foundation.

- I tæt samarbejde med lokale samfund fremhæver de (medarbejderne i organisationen, red.) værdien af egne sprog og historier.

- Ved at distribuere bøger og stimulere læsning, historiefortælling og skabelse opbygger Indigenous Literacy Foundation læselyst, stolthed, selvtillid og en følelse af at høre til.

- Ethvert barn har ret til sit eget sprog og sin egen historie, skriver juryen i sin begrundelse.

Den australske organisation arbejder ikke kun for, at børn fra de oprindelige folk får adgang til kvalitetslitteratur. Dens formål er ganske enkelt også at gøre børnene bedre til at læse.

Organisationen arbejder i 427 lokalsamfund på tværs af Australien.

Der var fem danske nominerede til prisen. Den uddeles til forfattere, illustratorer eller organisationer, der har udviklet børnelitteratur som kunstform "med fantasi, mod, respekt og empati".

De danske nominerede var projektet "Bibliotekernes Sprogspor", illustrator Otto Dickmeiss, forfatter Cecilie Eken, illustrator Cato Thau Jensen og forfatter Jesper Wung-Sung.

I alt 245 kandidater var nomineret til prisen. De kommer fra 68 lande.

Juryen bag Alma-prisen består af 12 personer. Det er forfattere, illustratorer, litteraturforskere, bibliotekarer, anmeldere og eksperter i børns rettigheder.

Endelig er der et jurymedlem, som repræsenterer Astrid Lindgrens familie.

Alma-prisen - eller Astrid Lindgren Memorial Award - er nemlig opkaldt efter den svenske børnebogsforfatter.

