Bogreolen skulle være "på vej ud" ifølge eksperter. Men danskerne er uenige

Tiden er ved at løbe fra den klassiske bogreol, skrev Kristeligt Dagblad lørdag. Blandt andet udtalte indretningsarkitekt Rikke Friis i artiklen, at hun ser en klar tendens til, at flere prioriterer nips og brugskunst i reolen frem for bøger, mens livsstilsekspert Christine Feldthaus udtalte, at de nye digitale muligheder har gjort os mere selektive i, hvilke bøger vi køber i fysisk forstand. Og det har affødt et væld af reaktioner på de sociale medier fra både kendte og ukendte danskere, som erklærer sig uenige og vedlægger billeder af deres egne bugnende bogreoler.