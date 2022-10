Bono: Det har taget et helt liv at forstå, hvad den bibelske opfordring om at være i verden betyder

Vores storbykristne møder i gruppen Shalom under ledelse af Chris og Lillian var helt igennem alternative. De havde ikke ret mange ejendele og heller ikke noget ønske om at have det. Og ligesom de tidligste kristne fællesskaber ikke havde noget, havde de ”alt til fælles”. Det var gennemført anakronistisk og på sin egen måde ret smukt.

For Larry, Edge og mig selv var der noget sandt over en sådan måde at leve på. Set med vores unge øjne var det den ægte vare, uanset at vi ikke kunne vide noget om hvad der var falsk. Mens Chris gennemgik Bibelen med os og forklarede hvordan Gud var blevet menneske i en jøde i Palæstina i det første århundrede, syntes ordene at blive vakt til live. Vi var elever, han var vores lærer, men det havde også været godt hvis Chris bare en gang imellem havde stillet os et par spørgsmål om den verden uden for hans trossamfund som vi også var en del af.