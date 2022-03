Bookmakere tror på solidarisk sejr til Ukraine ved Eurovision

Mange tv-seere ventes at stemme på det ukrainske Eurovision-bidrag for at vise støtte i krigen mod Rusland.

Det ukrainske band Kalush Orchestra vil med nummeret "Stefania" højst sandsynligt vinde det internationale melodigrandprix, Eurovision, i Torino i Italien til maj.

Det vurderer internationale bookmakere ifølge nyhedsbureauet dpa.

Årsagen er, at mange seere rundt om i Europa ifølge bookmakerne vil se deres stemme som en solidaritetserklæring med Ukraine i krigen mod Rusland.

Bookmakeren Unibet i Tyskland gav mandag odds 2,00 i tilfælde af en ukrainsk sejr, skriver dpa.

I midten af februar - før Rusland invaderede sit naboland den 24. februar - lå Ukraine midt i feltet blandt de fleste bookmakere.

Dette års Eurovision har allerede været påvirket af krigen i Ukraine.

Den 16. februar skrev vinderen af Ukraines nationale melodigrandprix, Alina Pash, således på det sociale medie Instagram, at hun trækker sig fra konkurrencen.

Angiveligt var hun kort tid før blevet suspenderet af den ukrainske melodigrandprix-arrangør, fordi hun er mistænkt for at have overtrådt ukrainsk lovgivning ved i 2015 at have besøgt Krim-halvøen.

Krim har siden 2014 været under russisk kontrol.

Ifølge ukrainsk lovgivning er det ikke tilladt for ukrainere at rejse til Krim-halvøen uden forudgående tilladelse fra myndighederne.

Med Alina Pashs exit bliver det bandet Kalush Orchestra, der deltager for Ukraine ved dette års Eurovision.

Ukraine deltog første gang ved Eurovision i 2003.

I 2016 vandt ukrainske Jamala Eurovision med sangen "1944". Sangen kritiserer Sovjetunionens deportation af Krim-tatarerne til blandt andet Usbekistan under Anden Verdenskrig.

Krim-tatarerne er en af de oprindelige befolkningsgrupper på Krim.

Rusland er blevet udelukket fra dette års Eurovision af arrangøren, European Broadcasting Union (EBU), som følge af landets invasion af Ukraine.

Fra Danmark deltager bandet Reddi med nummeret "The Show".

