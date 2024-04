Borgere opfordres til at søge mod højder i regnplaget Sydney

I flere forstæder til den australske storby Sydney opfordres indbyggere lørdag til at søge mod mere højtliggende steder, efter at der på 24 timer frem til fredag morgen faldt næsten lige så meget regn, som der normalt gør i hele april.

Det delstatslige specialberedskab, SES, for New South Wales, hvor Sydney ligger, nævner en række forstæder på det sociale medie X, der opfordres til at evakuere.

Det er blandt andet Cumberland Reach, Cornwallis, dele af Richmond Lowlands og dele af Agnes Banks.

Alle områderne ligger i udkanten af det nordvestlige Sydney ved Hawksburyfloden, som munder ud i Stillehavet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frem til klokken 10.00 lokal tid lørdag morgen var der flere steder i Sydney faldet op over 180 millimeter regn i de foregående 24 timer.

Der er endnu ikke udsendt brede evakueringsvarsler for de sydvestlige dele af Sydney, som i 2022 blev ramt af så voldsomme oversvømmelser, at flere huse endte med at stå i vand op til taget.

Flere forstæder i området har dog fået besked på at være opmærksomme på de store regnmængder. Det er det gule advarselsniveau, som typisk udstikkes, før der opfordres til, at man holder sig klar til at blive evakueret.

Advarslen gælder Menangle, Camden, Wallacia og omkringliggende områder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var netop her, hvor nogle af de værste oversvømmelser i 2022 fandt sted.

I nogle nærliggende områder faldt der mere regn på fire dage, end der normalt gør på et helt år i Danmark.

Sydney er delstatshovedstad i New South Wales. Der bor godt 5,4 millioner mennesker i byen, som har et areal, der er knap otte gange større end Storkøbenhavn.

/ritzau/