Borgerrettighedsorganisation advarer sorte mod rejser til Florida

Borgerrettighedsorganisationen NAACP advarer turister mod at rejse til delstaten Florida.

Det skyldes, hvad NAACP beskriver som fjendtlige love og politikker rettet mod minoriteter.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Advarslen er ifølge NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) et modsvar til den republikanske guvernør Ron DeSantis' "aggressive forsøg på at udviske sort historie".

- Florida er åbenlyst fjendtlig over for afroamerikanere, farvede personer og LGBTQ+-individer, lyder det fra NAACP. Organisationen varetager primært sorte amerikaneres interesser.

The Wall Street Journal har ikke haft held med at få en kommentar fra Ron DeSantis som reaktion på udmeldingen.

Han ventes ifølge flere medier snart at offentliggøre, at han vil forsøge at blive USA's næste præsident.

To andre borgerrettighedsorganisationer for henholdsvis latinamerikanere og LGBTQ+-individer har for nylig ifølge avisen udstedt lignende rejsevejledninger om Florida.

Ron DeSantis godkendte sidste år en omstridt lov. Loven forbyder folkeskoler og private arbejdsgivere i visse typer af undervisning i racemæssig følsomhed.

- Vi tror på at undervise børn i fakta, og hvordan de skal tænke selv. Men vi tror ikke på, at de skal have en dagsorden trukket ned over hovedet, har han udtalt ifølge The Wall Street Journal.

Ifølge NAACP er guvernørens handlinger "direkte i strid med de idealer, vores union (USA red.) blev grundlagt på".

Ron DeSantis beskyldes samtidig af Equality Florida, en interesseorganisation for LGBTQ+-individer, for at begrænse samtaler om seksuelle minoriteter i skoler.

Det gør han samt delstatens republikanske lederskab ifølge Equality Florida ved at fjerne bøger med homoseksuelle hovedpersoner fra skolebiblioteker.

Samtidig kritiserer organisationen et nyligt forbud mod kønsbekræftende behandling for mindreårige.

- Florida har på det seneste indført en række hadske love og er ved at indføre yderligere tiltag, som direkte rammer LGBTQ+-individer og basale frihedsrettigheder generelt, lyder det fra organisationen ifølge The Wall Street Journal.

