Borgmester politianmelder bryllupsarrangør efter dansevideo

Video, der viser mange mennesker danse, har fået Ballerups borgmester til at politianmelde bryllupsarrangør.

En video fra et bryllup i Skovlunde har skabt ballade i Ballerup Kommune.

Det skriver Ekstra Bladet.

Videoklippet er lagt på Facebook og viser, hvordan en stor samling mennesker danser tæt trods coronaråd om fysisk afstand.

Det har fået borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen (S) til at politianmelde bryllupsarrangøren.

Det bekræfter Ballerup Kommune over for Ekstra Bladet.

- Jesper Würtzen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. Forholdet er meldt til politiet, og ifølge borgmesterens viden har politiet også ad flere omgange været forbi det pågældende sted, skriver kommunen til Ekstra Bladet.

Det fremgår ikke præcist, hvad politianmeldelsen går på. Men borgmesteren har før udtalt sig kritisk om arrangementet over for B.T.

- Dels er man tæt på hinanden, og dels ser det ud, som om der er mere end de 100, man på daværende tidspunkt måtte være forsamlet.

- Vores kommune ligger i den høje ende i forhold til smitte, og det gør det ekstra problematisk, sagde Jesper Würtzen til B.T. tirsdag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en ansvarlig for Azuray Møde Eventcenter, hvor brylluppet blev afholdt.

Den ansvarlige oplyser, at der er tale om en misforståelse, og at man havde fået tilladelse af politiet til at afholde festen.

Videoen blev af en dj lagt på Facebook om aftenen 5. september og er siden blevet fjernet.

/ritzau/