Borte med blæsten-stjerne er død i en alder af 104 år

Den britisk-amerikanske skuespillerinde Olivia de Havilland, der blandt andet spillede med i filmklassikeren "Borte med blæsten", er død i en alder af 104 år.

Det skriver The Guardian.

Hun sov ind i Paris, hvor hun boede.

Olivia de Havilland var datter af en britisk familie, blev født i Japans hovedstad Tokyo, og voksede op i Californien i USA.

Hun vandt to Oscar-statuetter for bedste kvindelige hovedrolle for filmene "To Each His Own" fra 1946 og "The Heiress" fra 1949.

Men hun er nok bedst kendt for sin birolle i "Borte med blæsten" fra 1939.

Filmen ragede i alt otte Oscar-statuetter til sig.

Selv var Olivia de Havilland nomineret for bedste kvindelige birolle, men den løb Hattie McDaniel med for sin rolle i samme film. McDaniel blev dermed den første sorte skuespiller til at vinde en Oscar.

Olivia de Havilland var desuden søster til den berømte Hollywood-skuespillerinde Joan Fontaine, som vandt en Oscar for sin rolle i Alfred Hitchcock filmen "Suspicion" fra 1941.

/ritzau/