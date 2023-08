Bosniere demonstrerer efter livestreaming af kvindedrab

Tusindvis af bosniere har mandag været på gaden i hovedstaden, Sarajevo, og andre byer for at demonstrere, efter at en mand dræbte sin partner og livestreamede det på sociale medier.

Manden dræbte desuden to andre mennesker og sig selv.

Drabene og den 35-årige mistænktes opslag om drabet på sin partner på det sociale medie Instagram har chokeret Bosnien.

- Vi kræver, at kvindedrab bliver en specifik kriminel handling, siger Sarajevos borgmester, Benjamina Karic, ved en demonstration i hovedstaden.

Hun opfordrer på vegne af demonstranterne til strengere straffe for kvindedrab, vold i hjemmet og etablering af flere tilflugtssteder til voldsudsatte kvinder.

- Dette er sidste øjeblik til at indføre de passende tiltag. Alle de, der har ansvar, og som tolererer denne situation, bliver medskyldige i at begå vold, siger Karic.

Demonstranterne holder skilte med tekster som "Stop kvindedrab", "Sig nej til vold" og "Tavshed er medskyldighed".

/ritzau/AFP