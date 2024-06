Bosted lukker efter beboer døde med ætsningsskader

Bostedet HabitusHuset Ny Mårumvej, som ligger i Græsted i Nordsjælland, lukker.

Det oplyser direktør Martin Godske til TV 2 Kosmopol.

Lukningen kommer, efter at TV 2 Kosmopol blandt andet har kunnet fortælle, at en 30-årig kvindelig beboer døde 1. juni som følge af store ætsningsskader, hun havde fået cirka en måned forinden.

Beslutningen er truffet af bestyrelsen i Habitus, skriver TV 2 Kosmopol.

- Vi har truffet beslutningen, fordi vi på det pågældende bosted ikke længere kan løfte opgaven med den kvalitet, som vi skal, og som beboerne har krav på, udtaler Martin Godske til mediet.

30-årige Nanna Kirstine Dahl blev 28. april fundet med ætsningsskader på 12,5 procent af kroppen. Skaderne førte til, at hun fik nyresvigt og blev lagt i kunstig koma, har TV 2 Kosmopol tidligere beskrevet.

Martin Godske understreger over for TV 2 Kosmopol, at han er dybt berørt over hændelsen, og at det ikke må kunne ske.

Personale, beboere og pårørende er blevet orienteret om lukningen fredag morgen, skriver mediet.

/ritzau/