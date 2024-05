Brand hos Novo Nordisk sender sort røg ind over Kalundborg

Der opstod torsdag brand på en byggeplads på Hallas Alle i Kalundborg, hvilket medfører, at tyk, sort røg driver ind over byen.

Branden opstod ved Novo Nordisk. De første meldinger gik på, at den opstod ved en ventilationsskakt.

Som følge af branden blev bygningen, der opstod brand i, evakueret.

Ved 1410-tiden skrev politiet på det sociale medie X, at branden var slukket, og at røgen derfra derfor vil være aftagende.

Ingen personer er kommet til skade.

Røgsøjlen fra branden kunne tirsdag eftermiddag ses på cirka 30 kilometers afstand, oplyste politiet til Ritzau.

Novo Nordisk har i over 50 år haft produktionsfaciliteter i Kalundborg. På sin hjemmeside skriver virksomheden, at man fra 2022 til 2029 vil bruge 60 milliarder kroner på at udvide faciliteterne i den vestsjællandske by.

/ritzau/