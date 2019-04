Brandchef: Notre Dames kirkerum er tabt - nu gælder det tårnene

Franske brandfolk må stå på siden af kirken og sprøjte vand ind i flammernes midtpunkt, siger dansk ekspert.

Der er næppe meget tilbage at redde i kirkerummet i den historiske kirke Notre Dame, som mandag aften står i flammer.

Det vurderer operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou.

- Hele kirkerummet er overtændt, taget er faldet ned, og der kommer rigtigt store flammer op, siger han.

Den slags varme, som har udviklet sig i kirken, har med en vis sandsynlighed beskadiget bygningsværket, så det ikke kan genopbygges.

- Byggesagkyndige må kigge på stenene og vurdere, om de kan bære, selv om de har været så varme. Det kan for eksempel være, at de er flækket. Hvis det skal bygges op med samme tagkonstruktion, skal de have en vis bæreevne, siger han.

På baggrund af tv-billeder vurderer han dog, at der kan være en mulighed for, at dele af de to stentårne kan være til at redde.

- Hvis ikke, der går ild i de to tårne indvendigt, kan man nok redde dem, siger han.

En brandmand fortæller på stedet ifølge Reuters, at alle kræfter sættes ind på at forhindre kollaps af det nordlige tårn i Notre Dame.

Tidligere har brandvæsnet meldt ud, at det ikke er sikkert, at branden overhovedet kan stoppes.

Generelt er der tale om en enorm opgave for brandvæsnet, vurderer Lars Høg Schou.

- De står over for et stort arbejde, fordi det er et rigtig stort bygningskompleks. Det er meget bredt og meget højt. Man kan se, at brandbilerne står ude langs siden af kirken og skal så sprøjte vand ind i centrum, hvor der er de højeste flammer, siger han.

Branden brød ud klokken 18.50, og den bredte sig hurtigt.

Først hvis det lykkes at få branden under kontrol i stentårnene, vil man overveje at sende folk derind, forklarer den operative chef.

- Nu vil man forsøge at sprøjte vand ind i de to stentårne udefra, og så når man vurderer, at der ikke er brand i dem, vil man sende brandfolk op for at sikre sig, at der ikke er noget, der ligger og gløder, siger han.

For tiden er bygningsværket omkranset af store stilladser, og det kan have været med til at forøge risikoen for brand, forklarer Lars Høg Schou.

Han henviser til branden i Roskilde Domkirke i 1968, som opstod under renovering af spiret.

- Men om stilladset er en medvirkende årsag til branden, må efterforskningen vise, siger han.

Tidligere på aftenen foreslog USA's præsident, Donald Trump, på Twitter, at man med brandslukningsfly kunne slukke branden.

Men Lars Høg Schou fra Beredskabsstyrelsen mener, at det ville være svært for flyene at ramme så præcist, at den løsning kunne bruges.

/ritzau/