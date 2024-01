Brandfolk blev beskudt to steder i landet nytårsnat

Det våde nytårsvejr lagde en dæmper på affyringen af nytårskrudt på tværs af landet.

Det fortæller Danske Beredskaber tidligt mandag morgen i en pressemeddelelse.

I alt måtte de kommunale beredskaber rykke ud med brandbiler cirka 320 gange. Til sammenligning kan et "travlt nytår" byde på 500 udrykninger.

- Det er klart, at vejret har lagt en dæmper på affyringen af nytårskrudt, ligesom det våde vejr har hindret antændelse, når gnister ramte bygninger, altaner med videre, siger sekretariatschef Tim Ole Simonsen fra Danske Beredskaber.

De 320 udrykninger omfattede 66 bygningsbrande, heraf 35 med boliger og 4 gårdbrande.

Desuden gjaldt det 89 brande i containere og skraldespande, 25 bilbrande og 23 naturbrande.

- Rigtig mange af brandene nytårsaften er opstået ved affyring af fyrværkeri, ofte alt for tæt på bygninger, siger Tim Ole Simonsen.

- I et tilfælde i København antænder man et bomberør inde i en lejlighed. Det medførte desværre ret store skader.

I to tilfælde - i Holbæk og København - oplevede brandfolk at blive beskudt med romerlys og bomberør i forbindelse med slukning af containerbrande.

Den tendens slap man ellers for i 2022.

- Det er fuldstændigt ubegribeligt, at man beskyder de brandfolk, der kommer for at hjælpe og udføre deres vigtige opgave, siger Tim Ole Simonsen.

- Risikoen for alvorlig personskade er kæmpestor – vi ser på det med stor alvor.

Ingen brandfolk kom dog til skade som følge af beskydningen.

- Der er et tæt samarbejde med politiet, der hurtigt rykker ud og skaber ro og mulighed for beredskabets indsats.

Det er fortsat tilladt at bruge fyrværkeri 1. januar, hvorefter man skal gemme det på et sikkert og tørt sted til næste år.

/ritzau/