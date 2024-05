Brandfolk er sendt på hospitalet efter tankvognsuheld

En tankvogn under udrykning er væltet ved en rundkørsel i Lund, som ligger nordvest for Horsens.

Det skriver Sydøstjyllands Brandvæsen i et opslag på det sociale medie X fredag morgen.

Brandfolkene fra tankvognen er ikke kommet alvorligt til skade under uheldet, men sendes for en sikkerheds skyld på hospitalet, lyder det.

Sydøstjyllands Politi gør på X også opmærksom på et væltet køretøj i Lund.

Her lyder det, at bilister bør benytte sig af ruter, der ikke er afhængige af rundkørslen ved Silkeborgvej/Bøgehøjvej.

Politiet oplyser i opslaget desuden, at et bjærgningskøretøj er på vej til stedet, og at tidshorisonten for at få fjernet det væltede køretøj er på to til tre timer.

