Brecht-musical om kærlighed og korruption på Odense Teater er en blandet fornøjelse

Byens store tiggerkonge Peachum uddeler tiggerlicenser i London. Her kan udvalgte stakler få tildelt både tiggertøj samt én af de fem grundskæbner, der skal vække borgernes medlidenhed: flygtningen, krigsveteranen, romaen, traffickingpigen og den psykisk syge. På den måde mærker vi som tilskuere en grad af aktualitet og forsøg på at få fortællingen ind i nutiden, men bortset fra denne passage, kan det være svært at se, hvilket budskab Brechts såkaldte ”Tiggeropera” fra 1928 skal give os i dag i opsætningen på Odense Teater.