Briterne er utilfredse med juletræ fra Norge

Hvert år skænker Norge et juletræ til Trafalgar Square i London. I år er briterne utilfredse med det.

Det koster ikke briterne en penny, men det ændrer ikke på, at de er utilfredse med årets juletræ på Trafalgar Square i hjertet af deres hovedstad, London.

Træet ser "trist" ud. Det er "pinligt". Træet er for "tyndt".

Det er nogle af de ord, som briterne har sat på deres træ, fortæller BBC og det norske nyhedsbureau NTB.

Andre har sagt, at det nok skulle blive flot, når det står pyntet og tændt.

Det blev så tændt torsdag aften.

Træet er en julegave fra Norge. Faktisk har nordmændene hvert år siden 1947 skænket et juletræ til Storbritannien, og det står traditionelt på Trafalgar Square.

Det første træ blev givet til briterne af kong Haakon VII som tak for, at han måtte flygte til Storbritannien under Anden Verdenskrig og opholde sig dér, mens Norge var besat af Tyskland.

Og siden er der så ankommet et gratis træ fra de norske skove til London hvert år.

Det omdiskuterede træ blev fældet ved Trollvann i Oslo den 19. november. Det skete under en særlig ceremoni, hvor borgmestrene fra Oslo og Westminster deltog.

Det er 21 meter højt - den britiske ambassadør i Norge siger 25 meter. Træet, der blev skænket i 1947, var blot 14,6 meter højt.

Ikke alle briter er utilfredse. Richard Wood, den britiske ambassadør i Norge, forsvarer træet.

- Det er sådan, et 90 år gammelt og 25 meter højt træ ser ud i det fri, siger Wood til BBC.

- Det er vigtigt at tænke på symbolikken frem for at tælle, hvor mange grene det har.

