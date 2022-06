Briterne fejrer i fire døgn 70 år med dronning Elizabeth

Med storstilede parader og gadefester begynder Storbritannien torsdag at fejre 70 år med dronning Elizabeth II på tronen.

Den 96-årige britiske dronning har regeret 70 år og næsten fire måneder, hvilket er længere end nogen anden monark i den britiske historie.

Det store platinjubilæum, som også omfatter en stor flyveopvisning, bliver fejret med pomp og pragt gennem fire dage.

- Dronning Elizabeth er en morfigur. Hun minder os om vores egne bedstemødre, som altid har været uselviske og aldrig sat sig selv først. Og dronningen har altid støttet sine børn, siger Sandra Wright, som sammen med to veninder er taget til London fra Doncaster i Yorkshire for at fejre jubilæet.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre veninder siger til det svenske nyhedsbureau TT, at dronning Elizabeth har været gennem mange vanskelige kriser.

- Men hun har altid bevaret sin værdighed, siger veninden Lesley Twigg, mens den tredje veninde Carol Turnill nikker samstemmende.

- Jeg elsker dronningen. Da hun blev kronet, lovede hun altid at være dronning, og hun har holdt sit løfte. Alting vil være forandret, den dag hun er borte, siger hun.

Dronning Elizabeths popularitet bekræftes i opinionsmålinger foretaget af blandt andet instituttet YouGov. Der er hun den mest vellidte i hele kongefamilien - efterfulgt af prins William. Tronfølgeren prins Charles ligger på en tredje plads.

En taxachauffør i London, Michael Harvey, siger, at dronningen er "en virkelig hæderlig person".

- At være monark er et hårdt job, og jeg kan ikke forestille mig nogen, som kunne have gjort det bedre end hende. Det er helt enkelt ikke muligt ikke at synes godt om hende, siger han.

Spørgsmål omkring det britiske monarkis fremtid trænger sig stadigt mere på på grund af dronningens alder. Prins Charles står til at overtage tronen, men mange briter vil foretrække, at det bliver hans søn prins William.

- Jeg mener, at de bør springe Charles over og gå direkte til næste generation, siger Lesley Twigg, som dog bliver modsagt af sine veninder.

- Nej, Charles har måttet vente tilstrækkeligt længe. Han bør have en chance, siger Carol Turnill.

Dronning Elizabeth deltog ikke i den traditionsrige åbning af parlamentet i London tidligere i denne måned på grund af helbredsproblemer. Siden dronningen tilbragte en nat på hospitalet i oktober sidste år, er hun kun meget sjældent blevet set offentligt.

/ritzau/Reuters