Et minut i stilhed før statsbegravelse blev mange steder afsluttet med klapsalver.

Briterne holdt et minuts stilhed for dronning Elizabeth

Storbritannien holdt søndag aften et minuts landsdækkende stilhed for dronning Elizabeth II.

Befolkningen var blevet opfordret til at markere øjeblikket klokken 20.00 (klokken 21.00 dansk tid) ved at stille sig i deres hoveddør eller gå hen til en plads eller et torv.

Efter et minut i stilhed var der mange, som efterfølgende kom med klapsalver.

I London var der nogle timer tidligere blev lukket for tilgang til den kilometerlange kø med mange tusinde mennesker, som ville se dronning Elizabeths kiste i Westminster Hall.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge BBC var køen mindst otte kilometer lang lørdag og strakte sig fra Westminster Hall langs Themsen og hele vejen til Southwark Park i det sydøstlige London.

Flere end 2000 gæster ventes at være til stede i den historiske domkirke Westminster Abbey mandag ved mindehøjtideligheden dedikeret til dronningens liv og hendes 70 år lange regeringsperiode.

Efter mindehøjtideligheden vil en enkelt hornblæser spille "The Last Post", og der vil være to minutters stilhed i hele landet.

Derefter vil dronningens kiste blive ført gennem Londons gader en sidste gang.

Den vil derefter med en kongelig rustvogn blive bragt til dronningens hjem på slottet Windsor vest for London.

Klokken 16 (klokken 17 dansk tid) afholdes begravelsesgudstjenesten. Den kommer til at foregå i St. George's Chapel med deltagelse af flere kongelige, statsledere og ledende politikere samt flere end 800 personer, som er eller har været i dronningens tjeneste.

Derefter vil dronningens kiste blive nedsænket i det kongelige begravelseskammer, The Royal Vault, på Windsor.

/ritzau/Reuters