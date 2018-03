Briterne kan fejre prins Harrys bryllup på pubben

Det er en national festdag, siger minister om royalt bryllup, hvor pubber får lov til at holde længere åbent.

Storbritannien lemper på lukkereglerne for pubberne, når prins Harry i maj skal giftes med amerikaneren Meghan Markle.

- Brylluppet er en national festdag, siger indenrigsminister Amber Rudd.

Regeringen har derfor besluttet, at pubberne aftenen før brylluppet 20. maj kan skænke øl indtil midnat, og på selve bryllupsdagen skal pubberne først lukke klokken 01.

- Det royale bryllup er en chance for lokalsamfund over hele landet til at gå sammen og fejre denne vigtige og lykkelige begivenhed for vores kongelige familie og for vores land, siger Amber Rudd ifølge nyhedsbureauet AFP.

De britiske pubber lukker normalt klokken 23.

Den 33-årige prins Harry og 36-årige Meghan Markle skal giftes i St. George's Chapel ved Windsor Castle, der ligger vest for London.

Slottet har været kongelig residens, siden Henry I brugte det kort efter den normanniske invasion af England i 1066.

Det nygifte par vil efter ceremonien køre i hestevogn ned af hovedgaden i Windsor, så i en hestetrukket vogn.

Den godt tre kilometer lange tur i hestevogn skal give offentligheden mulighed for at tage del i den store dag, har det britiske kongehus oplyst.

Brylluppet mellem de to ventes at tiltrække stor opmærksomhed fra hele verden, ligesom det var tilfældet med brylluppet mellem prins Harrys ældre bror, prins William, og Kate Middleton i 2011.

/ritzau/