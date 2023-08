British Museum mistænker ansat for at stjæle kulturskatte

En ansat på British Museum i London er blevet fyret og mistænkes for at have stjålet værdifulde genstande fra museet.

Det skriver det britiske medie BBC.

Politiet er ved at efterforske sagen, hvor flere af museets genstande er blevet meldt "forsvundet, stjålet eller beskadiget".

The British Museums direktør, Hartwig Fischer, siger, at museet vil gøre alt, hvad det kan, for at skaffe de forsvundne genstande tilbage.

- Det her er en højst usædvanlig hændelse.

- Jeg ved, at jeg taler for alle kolleger, når jeg siger, at vi tager beskyttelsen af alle genstande i vores varetægt ekstremt alvorligt.

Blandt de forsvundne kulturskatte er guld, smykker og ædelsten.

Genstandene daterer sig til mellem det 15. og det 19. århundrede.

Størstedelen af genstandene blev opbevaret i et lagerrum og har ikke været udstillet længe. De blev primært opbevaret af akademiske og forskningsmæssige årsager, oplyser British Museum.

George Osborne, formand i British Museum, understreger ligesom direktøren, at der bliver gjort en stor indsats for at komme til bunds i sagen.

- Vi har indkaldt politiet og indført tiltag for at styrke sikkerheden.

- Vi har iværksat en uafhængig undersøgelse af, hvad der er sket, og hvad vi kan lære af det. Vi har brugt alle vores disciplinære værktøjer til at håndtere situationen med den person, som vi mener er ansvarlig, siger han ifølge BBC.

British Museum i Storbritanniens hovedstad, London, blev stiftet i 1753. Det er et af verdens ældste og største museer.

