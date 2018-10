Britisk bestseller lærer børn om forsvundne naturord

Børn kender ikke længere betydningen af ord som mælkebøtte, fiskehejre og lærke. Men det vil den britiske bog ”The Lost Words” ændre på

Hen over Europa springer ”rewilding”-projekterne frem. Bison og gamle hesteracer sættes ud, mens flere ørnearter, gråsæler og guldsjakaler dukker op af sig selv i takt med gunstigere vilkår. Men i Storbritannien er et af de mest kendte rewildningsprojekter en bog. En smuk bog med titlen ”The Lost Words” (De glemte ord), der med stor succes ”rewilder” børns sprog og fantasi.

Det sker vel at mærke ikke med eksotisk klingende navne på rovdyr og uldne græs-ædere med fascinerende urtidsprofiler. Nej, fokus er på ord som lærke, kastanje, blåklokke og salamander. Tilsyneladende helt almindelige hverdagsnaturord, som imidlertid stille og roligt er forsvundet fra mange børns verdener og ordforråd. Et forsvindingsnummer, som en undersøgelse fra Cambridge University også har illustreret: Britiske skolebørn er bedre til at identificere karakterer fra Pokémon-spillet end ordinære britiske fugle og dyr.

At ordene også er forsvundet fra officielle ordkanaler, fik for alvor opmærksomhed for nogle år siden. Her rullede en vred protest af sted mod forlaget Oxford University Press. En gruppe forfattere og kunstnere som blandt andre Margaret Atwood krævede, at forlaget genindsatte en række naturord i en ny udgave af deres børneordbog, The Oxford Junior Dictionary for de syv-ni-årige. Ord som bregne, brombær og odder var blevet ”udrenset” fra værket år tidligere og i stedet erstattet med mere urbane indendørsord som berømthed, bredbånd, blog og bullet-point.

En af de kunstnere, der blev bedt om at skrive under på protesten, var tegneren

Jackie Morris. Hun var selv chokeret over, at for eksempel isfugl ikke længere var med i ordbogen. En fugl, hvis skønhed havde bevæget hende dybt ved første syn.

”Hvordan kan vi lære børn, at agern og blåklokker er vigtige, hvis ordene ikke findes i det opslagsværk, som står på de fleste skoler?”, var hendes umiddelbare reaktion, fortæller hun på sin blog.

Jackie Morris besluttede, at sagen krævede mere end blot en underskrift. Hun kontaktede forfatter, ordelsker og underviser på Cambridge University Robert Macfarlane. Han repræsenterer om nogen den nyeste bølge af den litterære genre, der går under navnet ”nature writing”. En genre, som har oplevet en gevaldig vækst og kreativitet i Storbritannien de sidste 10 år. Blikket er oftest lokalt britisk og udforsker alt fra kragers byliv til fårehyrderi og terapeutisk fugletælling på Orkneyøerne. Fortællingerne mikser gerne elementer fra selvbiografier, feltguider, rejsebøger, forskning, litterær kritik og psykologi i en form langt fra den traditionelle naturfagbog. Dårligt fyldt 40 har den produktive Macfarlane allerede flere lovpriste bestsellerbøger bag sig. Bogen ”Landmarks” fra 2015 er en litterær og leksikal opdagelsesrejse ud i landskaber og deres ord, indsamlet blandt aandet til fods gennem Storbritannien. Ordene har ofte en næsten poetisk klang – pirr er for eksempel et gammelt shetlandsk ord for ”en let brise, der laver kattepoteaftryk på havets overflade”.