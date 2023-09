Britisk film vinder gylden løve foran danske ”Bastarden”

Den britiske film "Poor Things" har lørdag aften vundet prisen for bedste film i hovedkonkurrencen ved filmfestivalen i Venedig.

Filmen er en komedie inspireret af romanen Frankenstein. I hovedrollen ses den amerikanske skuespiller Emma Stone, som vækkes til live.

I samme kategori var også den danske film "Bastarden" nomineret.

Holdet bag filmen tæller blandt andet instruktør Nikolaj Arcel og hovedrolleindehaver Mads Mikkelsen.

Det er første gang i 33 år, at en dansk spillefilm har været udtaget til hovedkonkurrencen i Venedig.

Men den danske film må altså se sig slået af "Poor Things", som den græske instruktør Yorgos Lanthimos står bag.

Han har tidligere instrueret det prisvindende historiske drama "The Favourite", som Emma Stone også har en bærende rolle i.

Filmen blev blandt andet nomineret i ni forskellige kategorier ved Oscar-uddelingen i 2019, herunder bedste film. Den britiske skuespiller Olivia Colman vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle.

I Lanthimos' nye film "Poor Things" ses foruden Emma Stone også Mark Ruffalo, Ramy Youssef og Willem Dafoe.

Der blev ved prisuddelingen i Venedig også overrakt en lang række andre priser.

Sølvløven, som er en slags andenplads i hovedkonkurrencen, gik til den japanske film "Evil Does Not Exist". Dramaet var den eneste asiatiske film, der var udtaget i kampen om hovedprisen.

Blandt skuespillerne var der amerikansk succes.

Her vandt Peter Sarsgaard prisen for bedste mandlige skuespiller for sin rolle i filmen "Memory".

Prisen til den bedste kvindelige skuespiller gik til Cailee Spaeny, som spiller titelrollen i "Priscilla". Filmen følger Priscilla Presleys liv og hendes forhold til musiklegenden Elvis Presley.

"Priscilla" er skrevet og instrueret af Sofia Coppola, som tidligere har stået bag film som "Lost in Translation" og "Marie Antoinette".

