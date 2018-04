Britisk filmmager bag femdobbelt Oscar-vinder er død

Krigsfilm blev Michael Andersons første succes, som han fulgte op med "Jorden rundt i 80 dage".

Den britiske filmmager Michael Anderson, som instruerede "Jorden rundt i 80 dage", der i 1956 vandt en Oscar for bedste film, er død.

Det skriver den britiske avis The Times.

Anderson døde onsdag i sit hjem i Vancouver i Canada. Han blev 98 år. Hans karriere i filmens verden spændte over flere årtier.

Som søn af en skuespiller fik Anderson i sine teenageår små roller. Senere blev han assisterende instruktør hos et af Londons filmselskaber.

Den spirende karriere blev afbrudt af Anden Verdenskrig, hvor Anderson gjorde tjeneste, hvorefter han vendte tilbage til den britiske filmindustri.

Michael Anderson høstede i 1955 stor ros for "The Dam Busters", der udspiller sig under Anden Verdenskrig.

I 1970'erne gjorde han sig bemærket med science fiction-filmen "Logan's Run" om en fremtid, hvor alle bliver dræbt, når de fylder 30 år.

Men den største anerkendelse opnåede han med filmatiseringen af Jules Vernes roman fra 1873 om Phileas Fogg, der for at vinde et væddemål forsøger at rejse kloden rundt på 80 dage.

Filmen vrimlede med berømtheder i større eller mindre roller som for eksempel Frank Sinatra.

Hovedrollen havde David Niven, og filmen vandt fem Oscars i 1956. Michael Anderson måtte dog se statuetten for bedste instruktør gå til George Stevens for "Giant".

"Jorden rundt i 80 dage", der blev optaget på 110 lokationer og havde 68.000 statister i sving, blev et kæmpehit i biograferne.

Michael Anderson fulgte succesen op med film som "Operation Crossbow" og "The Quiller Memorandum".

I 1970'erne bevægede han sig over mod science fiction-genren. Først med "Logan's Run" i 1976 og derefter en tv-miniserie baseret på Ray Bradburys gennembrudsværk "Krøniker fra Mars".

/ritzau/