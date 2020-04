Britisk grammyvinder fortæller om voldtægt og indespærring

Grammy-vinderen Duffy fortæller for første gang om overgreb, der fik hende til at trække sig fra rampelyset.

Den britiske sangerinde Duffy, der blandt andet har fået en Grammy, fortæller nu for første gang i detaljer om, hvordan hun for flere år siden blev bedøvet, voldtaget og holdt indespærret i flere uger.

Det gør hun på sin officielle Instagram-profil søndag aften.

Allerede i 2011 oplyste Duffy, at hun ville "tage en pause" fra rampelyset. Først for få uger siden forklarede hun, at et overgreb havde været årsag til pausen.

Nu afslører den 35-årige sangerinde flere detaljer om overgrebet.

- Det var min fødselsdag. Jeg blev bedøvet på en restaurant. Jeg blev bedøvet i fire uger og blev transporteret til et andet land, skriver hun blandt andet.

- Jeg kan ikke huske, at jeg gik ombord på flyet og blev sat ind bag i en bil. Jeg blev spærret inde på et hotelværelse, og gerningsmanden kom tilbage og voldtog mig.

Duffy nævner ikke navnet på gerningsmanden. Efter at det lykkedes hende at slippe fri, var hun for bange til at anmelde overgrebet til politiet, skriver hun.

Duffy har siden opsøgt en psykolog, der har hjulpet hende med at bearbejde traumet.

Sangeringen tilføjer, at det var den voldsomme episode, der fik hende til at trække sig fra rampelyset.

- Jeg skammer mig ikke over at fortælle jer, at jeg har tilbragt næsten ti år fuldstændig alene.

- Jeg kan nu efterlade årtiet bag mig, hvor fortiden hører til, skriver Duffy i sit opslag på Instagram.

Duffy, der er særlig kendt for hits som "Mercy" og "Warwick Avenue", har fået adskillige priser i sin karriere.

Hun udgav sit seneste album i 2010.

/ritzau/