Britisk passager på virusramt krydstogtskib er død

En britisk mand i Japan er død, efter at han var blevet smittet med coronavirus om bord på krydstogtskib "Diamond Princess", rapporterer Sky News. Den uidentificerede mand er den første brite, som er død af sygdommen.

Manden var en af fire briter, som blev bedt om at blive i Japan, efter at dusinvis af andre briter i sidste uge blev evakueret til Storbritannien, da de var testet negative for virusset.

Fem japanske statsborgere, som var på skibet, er også døde af virusset.

Over 700 passagerer på skibet blev testet positive for virusset.

Alle passagerer har nu forladt krydstogtskibet, som har været i karantæne i to uger siden 3. februar ud for Japans kyst nær Tokyo.

Skibet blev ramt af karantæne, efter at en passager, der gik i land i Hongkong, blev testet positiv for virusset. Skibet havde oprindeligt 3700 passagerer om bord.

/ritzau/