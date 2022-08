Britisk premierministerfavorit trækker sig fra stort interview

Tirsdag var det meningen, at briterne skulle kunne tænde fjernsynet, sætte sig til rette og høre konservative Liz Truss svare på, hvad hendes økonomiske plan for Storbritannien er.

Men sådan bliver det ikke. Storfavoritten til at blive den næste konservative leder og dermed landets næste premierminister har nemlig trukket sig fra et stort interview med BBC.

Det oplyser mediet mandag aften.

Meningen var, at Truss skulle udspørges af Nick Robinson, en BBC-veteran, som siden 2005 har haft posten som politisk redaktør for det britiske public service-medie.

Robinson giver på det sociale medie Twitter udtryk for sin store ærgrelse over, at Truss har trukket sig.

- Jeg var glad for udsigten til et dybdegående interview med Liz Truss på BBC One (en af mediets tv-kanaler, red.). Jeg er skuffet og frustreret over, at det er blevet aflyst, skriver redaktøren.

Truss' kampagnepersonale har begrundet beslutningen med, at hun "ikke længere kunne tage sig tid" til at deltage i et interview med BBC.

De omkring 200.000 medlemmer af det konservative parti er i gang med at stemme om, hvem der skal være partiets næste leder og dermed premierminister.

Resultatet af en urafstemning vil blive offentliggjort mandag den 5. september.

/ritzau/dpa