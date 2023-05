Britisk prinsesse spiller klaver i Eurovision-finalen

Årets Eurovision-finalebrag blev lørdag aften åbnet af sidste års vinder, Kalush Orchestra, fra Ukraine.

Sangen "Stefania" indledte kulminationen på årets internationale melodigrandprix i et båndet klip, hvor en række forskellige artister sang strofer af sangen. Da klippene kørte over skærmen, var der en seance med Storbritanniens prinsesse Catherine, som spillede klaver til.

Den britiske prinsesse, der er gift med prins William, og svigerdatter til Storbritanniens monark, kong Charles, er en habil klaverspiller.

Klippet har Instagram-profilen tilhørende det britiske tronfølgerpar nu delt med sine næsten 15 millioner følgere.

- En Eurovision-overraskelse, lyder teksten.

- En fornøjelse at være med Kalush Orchestra i en særlig performance af sidste års vindende Eurovision-bidrag. Nyd showet, Liverpool.

Ifølge det britiske medie The Telegraph blev klaverstykket optaget tidligere i maj på Windsor Castle.

Prinsesse Catherine var iklædt en blå kjole. Ifølge avisen skulle det være til ære for Ukraine, hvis flag er blåt og gult.

Da det båndede indslag sluttede, fortsatte Kalush Orchestra sangen på scenen. Dog uden prinsesse Catherine på klaver.

Det britiske kongehus har også inden den grande finale lørdag aften kastet glans over årets Eurovision.

Kong Charles og hans hustru, dronning Camilla, medvirkede i et klip som en del af et indslag under den første semifinale, som blev afholdt tirsdag.

Tilbage i april afslørede regentparret også scenen i Liverpool Arena, hvor årets Eurovision afholdes på vegne af krigshærgede Ukraine.

37 lande har stillet op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 nationer i finalen. Så feltet er blevet skåret ned i to semifinaler. Seerne sendte torsdag Danmarks Eurovision-håb, Reiley, hjem fra England.

Ikke siden 2019 har Danmark stået i finalen.

Seks lande er partout sikret en plads på podiet. Det er Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, fordi de betaler den største del af gildet. Og så er sidste års vindernation, denne gang Ukraine, også garanteret en plads.

