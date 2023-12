Britisk skuespiller fra kendt 90'er-komedie er død

Den britiske skuespiller Tom Wilkinson er død - 75 år gammel.

Det oplyser familien ifølge mediet Sky News.

I løbet af sin karriere blev Wilkinson nomineret til to oscarstatuetter og var nok mest kendt for sin rolle i komedien "The Full Monty" - på dansk "Det' bare mænd" - fra 1997.

I den oscarvindende film, hvor man følger en gruppe arbejdsløse mænd, der beslutter sig for at starte deres eget stripshow for at tjene penge, spillede han karakteren Gerald Arthur Cooper.

Artiklen fortsætter under annoncen

Imidlertid blev Tom Wilkinson nomineret til to oscarstatuetter som følge af hans præstationer i filmene "In the Bedroom" og "Michael Clayton".

/ritzau/