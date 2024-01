Bryllupsfest for prins i Brunei varede ti dage

I Brunei kulminerede fejringen af et overdådigt kongeligt bryllup søndag - efter ti dages festligheder.

Den 32-årige prins Abdul Mateen, som er søn af den stenrige sultan i det lille olierige land på øen Borneo i Sydøstasien, er blevet gift med den 29-årige Anisha Isa Kalebic.

Bruden er barnebarn til en af sultan Hassanal Bolkiahs vigtigste rådgivere, og hun har angiveligt en karriere i modebranchen og er medejer af rejsebureau.

Blandt de 5000 gæster ved festen er kongelige fra Jordan, Saudi-Arabien, Bahrain, Bhutan samt præsidenter fra Indonesien og Filippinerne og desuden flere premierministre.

Ved søndagens vielse var Mateen iført en ceremoniel uniform, mens hans 29-årige brud var i en lang hvide kjole med glitrende juveler. Ceremonien fandt sted i det funklende palads Istana Nurul Iman.

Da parret efter vielsen kørte gennem Bruneis normalt stille og lidt øde hovedstad i en åben Rolls-Royce, blev de fulgt af tusindvis af mennesker, som havde taget opstilling i gaderne i den bagende sol. Alle fik tilbudt gratis is og sodavand.

Den populære prins, som har været en af Asiens mest eftertragtede ungkarle, er uddannet som officer og helikopterpilot i Bruneis væbnede styrker.

Sultan-familiens store rigdom stammer fra landets enorme reserver af olie og gas.

Før vielsen modtog brudeparret særligt inviterede gæster ved en ceremoni baseret på traditioner fra Bruneis lange historie som islamisk monarki.

Mateen er sultanens 10. barn - og fjerde søn. Det er usandsynligt, at han kommer til at sidde på tronen, men han har skabt sig en uofficiel rolle som familiens moderne ansigt udadtil ved at blive kendt på Instagram og andre sociale medier, hvor der ligger et stort antal nøje udvalgte fotos og videoer af ham på polobane og i militære uniformer.

Brunei indførte sharialove i 2019, som indebærer stening for utroskab og homoseksuel sex samt amputering af en hånd eller en fod ved tyverier. Menneskerettighedsgrupper kalder lovene "barbariske".

Lovene er dog ikke blevet ført ud i livet, efter at der rejste sig en storm af protester i udlandet, da de blev indført. Analytikere siger til AFP, at der måske er tale om delvist symbolske love.

- Det generer ikke mig med sharialove, siger en kvinde til AFP på betingelse af anonymitet.

- Ingen er blevet stenet, og ingen har fået skåret hænder af indtil nu. Det er ikke sådan, at vi her i Brunei lever i frygt.

