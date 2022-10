B.T.: Miljøminister fik betalt 71 flyture til Bornholm

Miljøminister Lea Wermelin (S) har fået betalt 71 flyture til Bornholm i perioden fra juli 2019 til august 2022.

Det viser en aktindsigt fra Miljøministeriet ifølge avisen B.T.

8 ud af de 71 ture til Bornholm har været i forbindelse med politiske arrangementer. Resten af turene har ikke haft andet formål end transport, skriver B.T.

En lektor mener, at man ikke kan få betalt transport til og fra en bolig, hvor man ikke har fast bopæl, skriver B.T.

Torsdag skrev B.T., at Lea Wermelin har folkeregisteradresse på Bornholm, men at hun bor det meste af tiden i København.

Ministeren har dog kun opholdt sig på øen i gennemsnit 100 dage om året i den nuværende valgperiode.

CPR-loven kræver, at ministeren befinder sig på sin folkeregisteradresse 180 dage om året, selv om der ikke er bopælspligt i huset på Bornholm.

To eksperter vurderede over for avisen, at Wermelin har brudt CPR-loven i forbindelse med huset på Bornholm.

Jørn Ullits, der er lektor på Syddansk Universitet siger til B.T., at han ikke mener, at Lea Wermelin skal have turene til Bornholm betalt af staten.

- Min umiddelbare vurdering er, at når der står bopæl i reglerne i "øvrig transport", så må det forstås som de krav, der følger af CPR-reglerne. Altså, at det skal være ministerens primære bopæl.

- Det betyder, at man inden for de gældende regler ikke kan få betalt transport til og fra en bolig, hvor man ikke har fast bopæl, medmindre det er i ministerbilen, siger han.

Bent Greve, der er professor ved Roskilde Universitet, siger til B.T., at der er tale om en gråzone, men at hans vurdering er, at miljøministeren ikke skal have dækket udgifterne.

Af en vejledning fra Statsministeriet fremgår det, at en minister godt må blive transporteret til et sommerhus i ministerbilen, men ikke når det gælder transport med fly eller færge.

Lea Wermelin afviser over for B.T., at hun har brugt reglerne.

Hun siger, at ministeriet har vurderet, at transporten til og fra Bornholm er inden for reglerne.

Hun siger også, at hun er af den opfattelse, at hun har overholdt reglerne for bopælspligt.

/ritzau/