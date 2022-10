B.T.: Miljøminister Lea Wermelin lever ikke op til bopælskrav

Lea Wermelin erkender i et interview med B.T., at hun ikke har befundet sig på Bornholm 180 dage om året.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har folkeregisteradresse på Bornholm, hvor hun også er valgt, men bor det meste af tiden i København.

Ifølge B.T. har ministeren opholdt sig på øen i gennemsnit 100 dage om året i indeværende valgperiode.

CPR-loven kræver dog, at ministeren befinder sig på sin folkeregisteradresse 180 dage om året, også selv om der ikke er bopælspligt i huset i Sandvig, skriver avisen.

Dermed har ministeren brudt loven, vurderer to eksperter overfor B.T.

- Det er i strid med CPR-loven, der siger, at man skal have sit regelmæssige ophold der, hvor man har sin folkeregisteradresse. Det skal være mere end halvdelen af tiden, siger ekspert i forvaltningsret og lektor ved Syddansk Universitet Jøren Ullits til B.T.

Samme melding kommer fra Anders Svendsen, der er chefjurist i Lejernes Landsorganisation (LLO), skriver avisen.

Ministeren erkender i et interview med B.T., at hun ikke har befundet sig på Bornholm 180 dage om året i den indeværende valgperiode, selv om det er det, loven kræver. Hun holder dog fast i, at hun bor på Bornholm.

- Jeg har kun én interesse, og det er at finde ud af, om jeg lever op til reglerne, siger Lea Wermelin ifølge B.T. som svar på kritikken.

B.T. skriver, at Lea Wermelin har base i en lejlighed på Nørrebro i København med sin mand og børn, som også går i skole her.

Ministeren har aldrig lagt skjul på, at formålet med at bo på Bornholm blandt andet har været at være til stede i sin valgkreds.

- Jeg synes, at det er vigtigt for en folketingspolitiker at være tilgængelig. Derfor vil jeg selvfølgelig bo på Bornholm, hvor jeg også er født og opvokset, sagde Lea Wermelin i 2015 til TV 2 Bornholm.

Lea Wermelin er Socialdemokratiets spidskandidat på Bornholm. I 2019 blev hun øens største stemmesluger med 5059 stemmer.

/ritzau/