B.T. skifter ansvarshavende redaktør

Pernille Holbøll stopper som ansvarshavende chefredaktør for B.T. efter lidt mere end et år på posten.

I stedet overtager den tidligere chefredaktør på Euroinvestor, Simon Richard Nielsen, ansvaret for både B.T. og finansmediet Euroinvestor.

- Simon Richard Nielsen stod bag Euroinvestors succes som nyhedssite. Jeg har tillid til, at han kan drive journalistikken på B.T. og Euroinvestor og sikre et godt samarbejde mellem de to medier, siger direktør i Berlingske Media Anders Krab-Johansen ifølge B.T.

Pernille Holbøll afløste Michael Dyrby som chefredaktør på B.T. i maj 2022 med ansvar for at gennemføre omstillingen til et rent digitalt nyhedsmedie.

Det skete blandt andet igennem lukningen af papiravisen med udgangen af 2022.

- B.T. og Euroinvestor bliver slået sammen, og det er et andet projekt end det, jeg blev ansat til. Derfor er det selvfølgelig heller ikke mig, der skal tage det videre, siger hun til B.T.

Berlingske Media købte investorportalen Euroinvestor tilbage i 2018.

Simon Richard Nielsen blev chefredaktør på erhvervsmediet i august 2020 og bestred posten, indtil han blev direktør hos Maj Invest i april i år.

/ritzau/