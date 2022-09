“Jeg kan ikke tro, at min far befinder sig i den her sorte plasticæske, der lige er kommet fra toldvæsenet.”

Sådan åbner bulgarske Alek Popov sin kulørte og ofte meget morsomme “Hundene flyver lavt”, der fortælles på skift, kapitel for kapitel, af to brødre. Og ved romanens begyndelse er deres far netop død i USA, hvor han har boet i mange år, og hans aske er nu tilbage i Bulgarien. I en æske.