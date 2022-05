Buste-udstilling må undvære busten og rejser spørgsmålet: Hvilken kunst skal der egentlig gives penge til og hvorfor?

På kunstgalleriet Destiny's i Norges hovedstad Oslo har det i et par uger været muligt at se en udstilling med titlen “Rematerialisations”. Ifølge galleriet selv er motivet for udstillingen at tage del i den samtale om monumenter, som i disse år finder sted i flere lande.

"Vi ønsker selvsagt at tage del i den samtale, da vi mener, at vi har et kollektivt ansvar i forhold til at tage et opgør med racisme. Denne samtale sætter spørgsmålstegn ved, hvilke kræfter som styrer, hvilke kroppe som tæller som subjekt, og hvilke kroppe som betyder noget og er værd at beskytte i samfundet," forklarer Destiny's i et mailsvar til Kristeligt Dagblad. Galleriets talspersoner ønsker ikke deres navne i avisen.