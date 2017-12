Byråd poster halv million i Mandela-museum i Randers

Randers kan blive det første sted uden for Sydafrika med et museum tilegnet frihedsikonet Nelson Mandela.

Randers kan måske blive hjemsted for det første Nelson Mandela-museum uden for Sydafrika.

Byrådet har besluttet at bruge en halv million kroner til en forundersøgelse af, om det er realistisk med et museum for det sydafrikanske frihedsikon.

- Hvis det lykkes, vil det være en fantastisk attraktion at få til Randers, hvor vi i forvejen har Randers Regnskov og Memphis Mansion (Elvis-museum, red.), siger byens erhvervs- og udviklingschef Dennis Jensen.

En fond, som Nelson Mandelas familie står bag, er i dialog med Randers Kommune om museet.

Det er lidt af en tilfældighed, at det lige er Randers, der kan komme til at huse et museum for Sydafrikas første sorte præsident.

- Idéen er opstået, fordi fondens europæiske chef stammer fra Randers, siger Dennis Jensen.

Kommunen og fonden har drøftet planen gennem halvandet år, og tirsdag stemte et flertal på 19 ud af 31 byrådsmedlemmer for at afsætte 500.000 kroner til projektets første etape.

Det forventes, at det lokale erhvervsliv bidrager med en tilsvarende pose penge til forundersøgelsen.

Selve museet skal finansieres af fonden og donationer. Ifølge Dennis Jensen kan der blive tale om en investering på mellem 300 og 500 millioner kroner.

- Det bliver et formidlingscenter, som skoleklasser kan komme og besøge. Historien om Mandela er jo også historien om apartheid og bekæmpelse af analfabetisme, siger erhvervs- og udviklingschefen.

Han ser projektet som et stort scoop, der vil kunne tiltrække op mod 300.000 besøgende om året.

- Nelson Mandela er et af de bedste politiske brands i hele verden.

- Enhver by, der får et formidlingscenter om en person af den her kaliber, vil synes, det er et stort aktiv, der understøtter en positiv markedsføring af byen. Det gør vi også her i Randers, siger Dennis Jensen.

Nelson Mandela har ifølge fondens hjemmeside tre gange sat sine fødder på dansk jord. Det var i 1992, 1995 og 1999. Ingen af gangene var han - så vidt vides - i Randers.

Den tidligere modtager af Nobels fredspris døde i 1993 i en alder af 95.

/ritzau/