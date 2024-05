Byret: Advokat skal ikke klippes ud af TV 2-dokumentar

Advokat Nicolai Dyhr skal ikke klippes ud af TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det fremgår, efter at Retten i Odense nu har truffet afgørelse om, hvorvidt advokat Nicolai Dyhr skal klippes ud af dokumentaren "Den sorte svane".

Dermed frifindes TV 2, og Nicolai Dyhr skal betales sagens omkostninger.

Ligeledes er TV 2's administrerende direktør, Anne Stig Engdal Christensen, frifundet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nicolai Dyhr skal betale 30.000 kroner til TV 2 og 25.000 kroner til den administrerende direktør, oplyser Retten i Odense til Ritzau.

Mandag, dagen inden udgivelsen af dokumentarserien, begærede Dyhr forbud mod, at de skjulte optagelser af ham kunne blive vist.

På et retsmøde i Retten i Odense torsdag uddybede Nicolai Dyhrs advokat, at Dyhr ønsker, at han helt klippes ud.

Hvis ikke det kan ske, vil han sløres. Det har han heller ikke fået medhold i.

- Vi er naturligvis tilfredse med, at byretten ikke har fundet grund til at forbyde TV 2 at vise de skjulte optagelser med Nicolai Dyhr. Vi mener, som vi også fremførte i retten, at vores optagelser har væsentlig samfundsmæssig interesse, siger nyhedsdirektør Ulla Pors ifølge TV 2.

Advokaten mener ikke, at optagelserne, hvori han flere gange erklærer sig villig til at se bort fra økonomisk kriminalitet, stemmer overens med virkeligheden.

/ritzau/