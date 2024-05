Guvernør kritiserer politi for mangelfuldt indgreb mod protestvold

Ordensmagten reagerede alt for langsomt, da moddemonstranter angreb propalæstinensiske demonstranter på University of California i Los Angeles natten til onsdag.

Det siger en talsperson for Californiens guvernør, Gavin Newsom, i en meddelelse dagen derpå ifølge BBC.

Talspersonen kalder politiets indgreb "begrænset og forsinket".

Kilder hos politiet siger til det regionale amerikanske medie Los Angeles Times, at der kun var nogle få betjente til stede, da sammenstødene begyndte.

De forsøgte at stoppe volden, men kunne ikke hamle op med folkemængden, forklarer de.

Senere kom politiet dog til i hobetal.

Ifølge Los Angeles Times tog det omkring tre timer, før situationen blev bragt under kontrol.

Der var også sikkerhedsvagter til stede. Men de var der hovedsageligt for at beskytte universitetets bygninger, melder det regionale medie.

Gavin Newsoms talsperson kalder den begrænsede respons for "uacceptabel".

På tv-billeder kunne man se mennesker angribe midlertidige barrikader af træplader med stave. Billeder på sociale medier viste folk, der kastede med fyrværkeri.

15 blev kvæstet under sammenstødene, og én blev bragt på hospitalet. Det oplyste universitetet. Talspersoner for studerende har sagt, at der var tale om flere, skriver nyhedsbureauet AP.

Spændingerne mellem de propalæstinensiske og proisraelske grupper har været tiltagende på universitetet.

BBC har bedt University of California i Los Angelesv (UCLA) og politiet om et svar på kritikken. Der er ikke umiddelbart kommet udtalelser.

Onsdag aften lokal tid meddelte UCLA, at undervisningen bliver omlagt til fjernundervisning resten af ugen. Et stort antal betjente er udstationeret på området. Det skriver amerikanske ABC News.

Politiet har onsdag fastslået, at protestlejren er en ulovlig forsamling. Demonstranter bedes forlade området.

Propalæstinensiske protester er skudt op på universiteter en række steder i USA.

I den anden ende af USA anholdt politiet cirka 300 mennesker på universitetet Columbia og City College of New York natten til onsdag. De havde taget del i demonstrationer til fordel for palæstinensere.

De mange demonstranter befandt sig i en teltlejr foran universitetet. Andre befandt sig i en undervisningsbygning, da politiet slog til mod dem tirsdag aften.

