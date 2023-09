Canada henter diplomater hjem fra Indien efter trusler

Canada vil hente nogle af landets diplomater i Indien hjem fra det sydasiatiske land, efter at de har modtaget trusler.

Det oplyser den canadiske diplomatiske mission i Indien torsdag.

- Set i lyset af den nuværende stemning, hvor der er øgede spændinger, handler vi for at sikre vores diplomaters sikkerhed.

- Efter at nogle diplomater har modtaget trusler på forskellige sociale medier, har Canadas afdeling for globale affærer overvejet antallet af ansatte i Indien, lyder det fra missionen i en udtalelse.

Det er ikke nærmere oplyst, hvor mange diplomater der skal forlade Indien.

Canadas udmelding kommer, kort efter at flere medier berettede, at Indien torsdag har lukket for at behandle visumansøgninger fra canadiere i Indien.

Forholdet mellem Canada og Indien er anspændt, efter at Canada har anklaget Indien for at være involveret i drabet på en religiøs leder.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, hævdede mandag, at Indien var involveret i drabet på sikhlederen Hardeep Singh Nijjar.

Siden da er der blandt andet blevet udvist diplomater fra begge sider.

/ritzau/