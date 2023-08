Canada kræver Meta genåbner adgang til nyheder

Canadas regering kræver fredag, at techgiganten Meta åbner canadiernes adgang til nyheder på de sociale platforme Facebook og Instagram.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meta er ejer af Facebook og Instagram.

Virksomheden lukkede canadiernes adgang til nyheder på de to platforme i protest mod en ny canadisk lov. Den kræver internetselskaber som Meta betaler nyhedsmedierne for at videreformidle deres nyheder på blandt andet Facebook.

Den manglende adgang til nyheder på Facebook og Instagram har angiveligt haft betydning for canadiere, der de seneste dage er flygtet fra byen Yellowknife i det nordlige Canada.

Landet er ramt af massevis af skovbrande. Flammerne ventes sent fredag at nå frem til Yellowknife, som har 20.000 indbyggere.

Ifølge Reuters har en række af canadiere, som er flygtet fra byen, klaget over, at de ikke kan dele vigtige oplysninger om brandene på de to sociale medier.

/ritzau/