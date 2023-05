Canada udviser kinesisk diplomat anklaget for intimidering

Canada har mandag udvist den kinesiske diplomat Zhao Wei.

Det sker på baggrund af en efterretningsrapport, hvori diplomaten anklages for at have forsøgt at intimidere en canadisk folkevalgt.

- Canada har besluttet at erklære Zhao Wei persona non grata, siger udenrigsminister Melanie Joly i en udtalelse.

En persona non grata er en uvelkommen eller uønsket person. Betegnelsen bruges ofte i forbindelse med diplomati.

I sidste uge kunne avisen Globe and Mail fortælle, at den canadiske regering havde ignoreret kinesisk indblanding i canadiske forhold.

Ifølge avisen havde Kinas efterretningsvæsen planlagt at ramme parlamentsmedlemmet Michael Chong og hans familie i Hongkong med sanktioner.

Det skyldes angiveligt, at Michael Chong i 2021 stemte for at fordømme Kinas behandling af uighur-muslimer i Xinjiang-regionen og beskrive det som folkedrab.

Efterretningsrapporten, som avisen har fået adgang til, beskriver, at Kina med stor sandsynlighed ville gå efter Michael Chong for at afskrække andre fra at tage antikinesiske standpunkter.

Og netop det skulle Zhao Wei, som var tilknyttet Kinas konsulat i Toronto, have været involveret i.

Kinas ambassadør i Canada blev i sidste uge blev kaldt til samtale med premierminister Justin Trudeaus regering.

Sidenhen har Kina kaldt beskyldningerne for "grundløse injurier og ærekrænkelser".

Kinas udenrigsministerium har afvist at have gjort noget forkert og insisteret på, at skandalen er blevet "hypet af canadiske politikere og medier".

Flere sider vil have Justin Trudeau til at trække en tyk streg i sandet over for Kina.

Det skyldes afsløringer om, at Kina søgte at påvirke canadiske valg i 2019 og 2021.

Anklagerne bliver nu gransket i parlamentariske komitéer samt andre efterforskninger.

/ritzau/AFP