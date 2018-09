Carl Nielsen-kvintetten spillede med ungdommelig glød

4 stjerner

Fem unge blæsere viste deres musikalske færdigheder ved en matinékoncert i Glyptotekets imponerende festsal

Korte koncerter kan undertiden opleves som fyldige. Det var tilfældet, da Carl Nielsen-kvintetten i søndags gav en matinékoncert i Glyptotekets smukke festsal, der er en af hovedstadens måske mest oversete seværdigheder og emmer af en tidsånd, hvor førende danske personligheder som brygger Carl Jacobsen kerede sig om kultur og kunst.

De fem unge blæsere – Kenny Aaberg Larsen, fløjte, Daniel Bogorad, obo, Nicolai Eghorst, klarinet, Christian Vinther, horn, og Sebastian Stevensson, fagot – havde sammensat et afvekslende program, der gav dem rig lejlighed til både at vise deres musikalske og virtuose færdigheder. For nogle af os var det en mindre skuffelse, at den programsatte Mozart-serenade, nummer 12 i c-mol, var blevet udskiftet med Kenny Aaberg Larsens arrangement af nogle numre fra balletmusikken til operaen ”Idomeneo”, men jeg køber argumentet om, at man ellers sjældent har mulighed for at høre denne musik, da den som regel fravælges i den i forvejen langvarige opera. Men helt så mesterlig som serenaden er den nu ikke.