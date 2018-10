Nyfortolkning af ”Carmen” minder om et underlødigt amerikansk gangsterdrama

2 stjerner

Ucharmerende udgave af Bizets kære klassiker på Den Jyske Opera i Sønderborg, hvor scenografien trækker oplevelsen voldsomt ned

Dette år har været rigt på musikalske oplevelser, der gang på gang har modsagt mundheldet om, at forventningens glæde er den største. Men hvis man lørdag eftermiddag mødte op i Alsion i Sønderborg med et håb om at opleve Bizets kære klassiker ”Carmen” med en atmosfære af Sevilla, farvestrålende sigøjnerpiger og smældende toreadorsang, blev ens forventninger desværre langtfra indfriet.

Handlingen i Den Jyske Operas nye bud på den folkekære klassiker udspiller sig i en grå og umanerligt hæslig lagerbygning, en rodebutik med skærende lysstofrør, smagløse møbler, bildæk anbragt hulter til bulter på gulvet, masser af papkasser og i baggrunden hylder med cigaretkartoner.

Til venstre i forgrunden er der opført et lille katolsk hjørne med et Madonna-billede og kunstige blomster, kulørte lyskæder og tarotkort. Et fristed midt i den trøstesløse grimhed, hvor sangerne kan tage sig et lille pusterum mellem deres vokale udfoldelser.