Caspar Eric får stor pris for kraftfuld og direkte poesi

36-årige Caspar Eric udgav sin første digtsamling i 2014.

Lørdag blev han tildelt Prins Henrik Prisen 2023 for sit "banebrydende forfatterskab".

Det oplyser Dansk Forfatterforening i en pressemeddelelse.

Prisen, der er opkaldt efter afdøde prins Henrik, blev overrakt af dronning Margrethe i foreningens lokaler i København.

Med prisen hører 300.000 kroner, der er sponsoreret af AVK Holding, og en statuette, der er formet efter prins Henriks skulptur "Fabeldyr".

- Med sin kraftfulde og direkte poesi, der balancerer sårbarhed og politisk indignation, åbner han nye rum.

Sådan lyder det fra juryen. Den består af lektor Louise Mønster og digterne Shadi Angelina Bazeghi og Thomas Boberg.

- Hans digtning konfronterer tabubelagte emner og giver håb til os alle om andre måder at være sammen på, tilføjer de.

Caspar Erics seneste digtsamling fra 2023, Nye Balancer, oser af vrede, frustration og kunstnerisk begavelse i sin portrættering af de fordomme, som man møder med et handicap, skriver litteratursiden.dk.

Efter at være født for tidligt har digteren cerebral parese, hvorfor han lider af spastiske lammelser i den ene side af kroppen.

Det fortalte han i et interview med Kristeligt Dagblad i februar.

- Det er afgørende, at vi har en kunst, der forsøger at kaste lys over områder af virkeligheden, som ligger i mørke, mener juryen.

Prins Henrik Prisen uddeles i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere.

Kongehuset har tidligere oplyst, at prisen beløbsmæssigt er den største danske litteraturpris.

/ritzau/