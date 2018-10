Centraleuropa som kulturens hjerte

5 stjerner

Peter Tudvad lykkes til fulde med sit ærinde i denne bog: At give en indføring i centraleuropæisk historie med udgangspunkt i Jan Hus’ person og lære

Det er en enormt god bog, som den selveksilerede Kierkegaard-ekspert Peter Tudvad har skrevet om den tidlige protestantiske martyr Jan Hus. Især fordi den giver os meget mere end en kompetent skildring af en tidlig protestant. Den tjekkisk-bøhmiske teologs kritik af den katolske kirke førte til, at han blev brændt på bålet som kætter ved kirkemødet i Konstanz den 6. juli 1415, godt hundrede år før Luther indledte Reformationen med sine teser i 1517.

I protestantiske lande huskes Hus primært som en centraleuropæisk viderebringer af den engelske John Wycliffes kritik af centrale katolske dogmer. Alt det og Hus’ vægtige kritik af transsubstantionslæren om brødet og vinens karakter under nadveren, samt hans opgør med hele den organisatoriske opbygning af den romerske kirke i det middelalderlige Europa, får vi en klar og velskrevet redegørelse for. Det begynder med en næsten filmisk åbning om, hvorledes Hus blev brændt på bålet efter at have nægtet at tilbagekalde sin kritik af romerkirken. Kritikken viser sig at være et indlæg i den middelalderlige universaliestrid mellem nominalister og realister. Hus var realist og hævdede, at brødet stadig var tilbage som brød, også efter at det var forvandlet til Jesu legeme.

Det synspunkt var der mange, som fremførte i de teoretiske diskussioner på Europas universiteter i middelalderen. Selv når disse som Karlsuniversitetet i Prag (Praha) var styret af kirken. Kirkens ledelse måtte nemlig erkende, at det var en forudsætning for at tiltrække de bedste lærere og studerende, at der var frihed for tanke og tale. En frihed, som den kynisk ikke mente kunne gøre større skade, når ytringsfriheden blot udøvedes i diskussioner på latin i lukkede akademiske miljøer. Det minder om det francistiske styre i Spanien til 1975, der slog hårdt ned på al national og socialistisk opposition, men tillod udgivelse af esoteriske marxistiske pamfletter af Nicos Poulantzas og Louis Althusser ud fra devisen, at så var de intellektuelle beskæftiget uden at gøre skade blandt arbejderne. De var optaget af mere jordnære ting som løn og retten til at strejke og tale katalansk.

Samme tankegang lå bag romerkirkens tolerance over for Jan Hus, der oven i købet avancerede til rektor for det universitet, som kongen af Bøhmen og kejseren Karl (Karel) IV i 1348 havde oprettet i den by, han gjorde til reel hovedstad for det hellige Romerrige, han i 1355 blev valgt til kejser i efter at have arvet kongekronen i Bøhmen fra sin far, Jean (Jan) af Luxembourg. Karl gjorde Prag til den gyldne by og formaliserede kejservalget med udstedelsen af den ”gyldne bulle” i 1356.